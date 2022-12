Reggio Calabria, pista di pattinaggio su ghiaccio e giostra a cavalli: un Natale all’insegna del divertimento | FOTO

17 Dicembre 2022 13:35

Ha finalmente aperto i battenti due giorni fa, la pista di pattinaggio sul ghiaccio che come ogni anno torna sul Lungomare di Reggio Calabria nel periodo di Natale e che purtroppo negli scorsi due anni era “saltata” a causa della pandemia.

“Finalmente cerchiamo di portare un pò di divertimento per ragazzi, bambini e adulti perchè pattinare sul ghiaccio è bellissimo“, sono queste le parole di entusiasmo del proprietario della pista, Domenico.

La pista rimarrà a Reggio fino al 25 gennaio ed è aperta tutti i giorni dalle 10 di mattina fino a tarda notte. Per i bambini ci saranno offerte particolari con hot dog omaggio e tante altre sorprese.

Accanto alla pista di pattinaggio sorgerà una giostra d’epoca a cavalli danzanti che verrà inaugurata nel pomeriggio.

Grande occasione quindi per gli appassionati del pattinaggio che potranno divertirsi in allegria durante tutto il periodo invernale su una pista realizzata interamente in ghiaccio vero.