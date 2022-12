Reggio Calabria: pignolata della solidarietà da Guinness dei primati | FOTO e INTERVISTA

21 Dicembre 2022 12:52

Coldiretti Reggio Calabria, coadiuvata dall’esperienza in materia dolciaria delle imprenditrici di Donne impresa Coldiretti, si è adoperata nella preparazione di un dolce natalizio da Guinness: 20 metri di pignolata, 15 kg di impasto e 8 kg di miele. “Solidarietà condivisa con chiunque voglia raccogliere questa sfida e superare il primato da Guinness per poi donarlo in beneficenza ad alcune mense di solidarietà di Reggio Calabria”, rimarca ai nostri microfoni il direttore di Coldiretti Reggio Calabria, Pietro Sirianni.