19 Dicembre 2022 21:50

Uno cittadino di Reggio Calabria ha contattato la redazione di StrettoWeb per lanciare un appello e ritrovare una chiave auto Honda. L’oggetto è stato smarrito nella giornata di oggi intorno alle 16:20 in via Fiorentino, zona discesa nei pressi del Castello Aragonese. Chiunque dovesse ritrovare la chiave può contattare la nostra redazione.