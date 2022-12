Reggio Calabria, il Circolo “Gli amici della caccia”: “la presenza dei lupi è un pericolo”

4 Dicembre 2022 20:45

Il Circolo Amici della Caccia rimette alle istituzioni un “nuovo fenomeno da fronteggiare con urgenza: la presenza dei lupi nel nostro territorio, così come avviene ormai in tutta Italia. Pericolo principalmente per chiunque vive la montagna praticando la caccia, la raccolta dei funghi, l’allevamento bovino caprino e ovino ma non solo. Gli avvistamenti sono riconducibili ultimamente, per mezzo dei social Networks, non solo in montagna ma anche alle campagne limitrofe ai centri abitati oltre che alle grandi città. Roma ne è un esempio lampante, laddove di recente un lupo si è spinto finanche a predare un cane di piccola taglia (anche i cani da caccia, da guardia, da pastore e da compagnia possono essere in alcuni casi vittime del lupo per aggressività predatoria o territoriale). Oltre al fenomeno irrisolto dei cinghiali e delle specie considerate “nocive”, anche l’espansione del lupo è ormai un dato di fatto congiuntamente alla problematica di possibili ibridi cani lupo legati all’altro ulteriore degradante e triste fenomeno del randagismo diffuso anche nelle località montane del nostro territorio Aspromontano. Le cause sono da ricercarsi nell’adattabilità del lupo a collocarsi in branchi generalmente nel territorio laddove riesce a fruire facilmente delle risorse atte alla sopravvivenza nonché all’espansione, come è detto, degli ungulati (prede principali del lupo). Il possibile ed elevato rischio di esemplari ibridati con il cane domestico randagio, così come avvenuto per la specie cinghiale con incroci di maiale domestico allevato allo stato brado, come accennato ut supra aumenterebbe il rischio di esemplari eccessivamente confidenti con l’uomo e altre specie con tutte le conseguenze del caso.

Sono di queste ore le notizie che provengono da parte di tutto il territorio nazionale delle aggressioni che questo animale sta perpetrando ai danni non solo di altri domestici e non ma anche nei confronti dell’uomo. L’alta densità antropica unitamente ai fattori evidenziati sopra, per quanto il lupo sia specie diffidente ed elusiva nei confronti dell’uomo, rende facilmente oramai il contatto tra lupo e uomo anche negli ambienti un tempo più spopolati un dato di fatto. “Noi dobbiamo proteggere le specie in estinzione, ma non incrementare le specie che possono essere dannose per allevatori e produzione nazionali. E’ evidente che se 30 anni fa alcune specie erano in estinzione, oggi sono sovrabbondanti, quindi bisogna affrontare il problema con pragmatismo e senza ideologia, che hanno reso impossibile attività virtuose come allevamento e agricoltura”, ha specificato l’attuale Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, in risposta alle sollecitazione dei giovani agricoltori altoatesini in un incontro tenuto a Bolzano. Sempre il Ministro Lollobrigida, all’interrogazione presentatagli dalla Senatrice Julia Unterberger, ha prospettato in seno al “piano lupo” sulla base delle indicazioni dell’Ispra e in linea con le indicazioni europee, una deroga al divieto di abbattimento. (Fonte: Rainews.it). Pertanto, alla luce delle dinamiche attuali si rende necessario un incontro con le Istituzioni nonché con il comparto associazionistico venatorio unitamente ai Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia nella futura prospettiva di pianificare e sostenere il piano lupo, finalizzato a fronteggiare il fenomeno che potrebbe amplificarsi a discapito della tutela pubblica e delle attività economiche – rurali del nostro territorio. Il Circolo infine invita a segnalare tramite il gruppo Facebook Movimento Amici della Caccia per mezzo di materiale audio visivo eventuali presenze nel nostro territorio della specie, invitando a segnalare prontamente alle Autorità in caso di incontri potenzialmente pericolosi e non porre in atto attività tali da poter rendere eccessivamente confidente e/o aggressivo con l’uomo questo grande predatore”.