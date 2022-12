Reggio Calabria, doppi pagamenti effettuati dall’ASP ad uno studio medico: condannati 2 imprenditori

10 Dicembre 2022 12:23

Nel processo “Fiscer” che si è concluso ieri sera a Reggio Calabria, come si legge su ANSA, su richiesta della Procura, il Tribunale ha condannato gli imprenditori Francesco e Giuseppe Fiscer. Il primo è stato condannato a 5 anni e 6 mesi di carcere. Giuseppe Fiscer, invece, è stato condannato a 3 anni di reclusione e non a 5 anni e 6 mesi come riportato nella notizia in rete nella serata di ieri. Il processo riguardava i doppi pagamenti effettuati dall’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria allo “Studio radiologico sas di Fiscer Francesco” di Siderno.