Reggio Calabria, gli orari di apertura del Centro comunale di raccolta di Condera durante le festività natalizie

14 Dicembre 2022 11:54

L’ufficio stampa di TeknoService, in accordo con l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, comunica alla cittadinanza che, “in occasione delle festività NATALIZIE, il Centro comunale di raccolta, sito in Via Reggio Campi II tronco, Condera, osserverà il seguente orario di apertura:

Lunedì 19 dicembre: 07:00/13:00 – 14:00/19:00

Martedì 20 dicembre: 07:00/13:00 – 14:00/19:00

Mercoledì 21 dicembre: 07:00/13:00 – 14:00/19:00

Giovedì 22 dicembre: 07:00/13:00-14:00/19:00

Venerdì 23 dicembre: 07:00/13:00 – 14:00/19:00

Sabato 24 dicembre: 07:00/13:00 – POMERIGGIO CHIUSO

Lunedì 26 DICEMBRE – CHIUSO

Martedì 27 dicembre: 07:00/13:00 – 14:00/19:00

Mercoledì 28 dicembre: 07:00/13:00 – 14:00/19:00

Giovedì 29 dicembre: 07:00/13:00-14:00/19:00

Venerdì 30 dicembre: 07:00/13:00 – 14:00/19:00

Sabato 31 dicembre: 07:00/13:00 – POMERIGGIO CHIUSO

Venerdì 6 gennaio – chiuso

Per informazioni, prenotazioni e ritiro ingombranti:

NUMERO VERDE GRATUITO (SOLO DA TELEFONO FISSO) 800.759.650 – Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 – Il sabato dalle 8.00 alle 12.00

Numero da cellulare: +39 342.5188852″.