Reggio Calabria, il 16 dicembre Open Day all’I.C. “Falcomatà Archi” | PROGRAMMA

14 Dicembre 2022 10:54

Il periodo tra dicembre e gennaio è per le famiglie un momento di scelte importanti. Come quella, ad esempio, di decidere in quale istituto far proseguire il percorso scolastico dei propri figli. Quest’anno tutte le iscrizioni, fatta eccezione per la scuola dell’infanzia per cui la procedura è cartacea, si faranno online attraverso il servizio dedicato disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Per accedere sarà necessario utilizzare le credenziali SPID, CIE o eIDAS e sarà possibile effettuare la propria scelta dalle ore 8.00 del 9 gennaio alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023. Per aiutare i genitori a dirimere la questione della scelta, offrendo loro la prospettiva di una realtà di eccellenza presente a Reggio Calabria, l’Istituto Comprensivo statale “Falcomatà Archi” venerdì 16 dicembre 2022 apre le porte di tutti i suoi plessi alle famiglie con un Open Day ricco e articolato che mostra, seppur in breve, le tante possibili attività che vengono realizzate.

L’Open Day è promosso dalla scuola diretta dalla dirigente Serafina Corrado, allo scopo di illustrare l’ampio piano di offerta didattica e formativa di cui è dotata e per mostrare i confortevoli ambienti di apprendimento: un contesto dagli ampi spazi, attento alla didattica in tutte le sue sfaccettature, con laboratori atti al potenziamento delle diverse discipline.

Le sei scuole dell’istituto comprensivo “Falcomatà Archi”, sono organizzate con stand informativi, dove i docenti orienteranno le famiglie a fare scelte consapevoli, e illustreranno più nel dettaglio programmi e progetti futuri e le tante attività condotte nel corso degli anni passati. Famiglie e futuri alunni potranno visitare le aule, le palestre, i laboratori. In particolare saranno attivi i laboratori di informatica, robotica, archeologia, musica, di grafica-pittura, e sport.

L’offerta formativa della scuola reggina si presenta infatti ampia e articolata, e si basa su un patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglie che parte dalla condivisione dei bisogni extrascolastici dei ragazzi. Una scuola aperta, afferma la dirigente Serafina Corrado, in cui la didattica è finalizzata alla crescita complessiva del giovane studente. Il programma educativo curato dai docenti della Falcomatà Archi guarda con particolare considerazione alla trasmissione e allo sviluppo delle competenze digitali utili a creare i cittadini di domani oltre che all’affermazione, attraverso un’attenta didattica e accurate azioni culturali, dei valori dell’amicizia, dell’integrazione, della fratellanza, della tutela dell’ambiente, della difesa della legalità e dell’impegno civile. Una scuola attenta all’inclusività e sensibile alla diversità che valorizza l’unicità di ogni studente, promotore di attività mirate alla cittadinanza digitale e alla legalità.

Il calendario delle iniziative di incontro, prevede l’avvio alle ore 16.00 del 16 dicembre con i saluti di benvenuto ad opera della Dirigente Scolastica, dott.ssa Serafina Corrado, seguirà, alle ore 16.30, un concerto dell’orchestra di flauti della scuola Pirandello al termine del quale si apriranno a partire dalle ore 17.00 i tanti laboratori immersivi ed inclusivi con attività a cui potranno partecipare i bambini interessati a entrare a far parte della grande famiglia della “Falcomatà-Archi”. I laboratori prevedono attività di letteratura, introduzione al latino, storia, arte, matematica, biologia e scienze, lingue straniere, musica e strumento musicale. I veri fiori all’occhiello della scuola secondaria sono la sezione di strumento musicale e la sezione Cambridge la cui organizzazione e le cui attività verranno illustrate nel dettaglio. È un’occasione importante per la scoperta della scuola e della programmazione didattica proposta, per approfondire le tipologie di attività e i laboratori attivi presso i diversi plessi. Si avrà l’opportunità di conoscere il corpo docente, le metodologie e gli spazi dedicati agli allievi: un momento per conoscersi, un simbolico passaggio di consegne, per accedere ad una tappa importante del percorso formativo dei futuri ragazzi nel nuovo ambiente scolastico.

Le eventuali problematiche correlate alle procedure di iscrizione saranno, infine, rese più agevoli dalla collaborazione del personale di segreteria che potrà supportare quelle famiglie che incontrino qualche difficoltà. Una scuola da visitare, quindi e da tenere in attenta considerazione perché, come dice lo slogan dell’Open Day, il per educare il “gusto di sapere” bisogna nutrirsi di scienza e di conoscenza.