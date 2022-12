Reggio Calabria, countdown per l’Open day dell’Istituto “Catanoso – De Gasperi”

9 Dicembre 2022 18:27

Essere pronti ad affrontare le sfide del futuro, con un bagaglio pieno di sogni, talenti ed esperienze significative. Questo il leitmotiv dell’Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi”, che la prossima settimana spalancherà le proprie porte al territorio, pronto ad accogliere le famiglie e i futuri alunni con il consueto appuntamento dell’Open day.

Un’occasione preziosa per illustrare la ricca offerta formativa dell’Istituto reggino, capitanato dal Dirigente Marco Geria, e per coinvolgere attivamente i presenti, nella fascia oraria pomeridiana dalle 16:30 alle 18:30, con attività laboratoriali funzionali ad orientare e accompagnare gli allievi interessati nel delicato passaggio verso il successivo ordine di studi. Un tour a 360 gradi in una realtà scolastica inclusiva e innovativa, che da anni sta investendo sul fronte del digitale, delle nuove tecnologie e della sostenibilità, abbracciando il programma dell’Agenda 2030, senza perdere di vista però i capisaldi imprescindibili della formazione culturale. I docenti e gli alunni mostreranno le metodologie in uso e faranno da Ciceroni per consentire ai visitatori di scoprire le risorse strutturali dell’Istituto, dalla palestra al laboratorio STEM, dall’auditorium alla biblioteca scolastica, senza dimenticare i laboratori di informatica, arte e musica e gli ambienti didattici innovativi predisposti per la Scuola dell’Infanzia. A rompere il ghiaccio, il prossimo 12 dicembre, saranno la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado “A. De Gasperi” del Plesso di Spirito Santo, seguiranno, rispettivamente il 13 e 14 dicembre la Scuola Primaria di Condera e di San Cristoforo. Il prossimo 16 dicembre, invece, toccherà alla Scuola dell’Infanzia e alla Secondaria di primo grado “A. De Gasperi” di Condera accompagnare per mano futuri alunni e genitori nella propria realtà. Chiuderà il cerchio, sabato 17 dicembre, la scuola dell’Infanzia di Spirito Santo.