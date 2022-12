Reggio Calabria, nuovamente sequestrato il “palazzo della discordia” di via Tripepi | FOTO

15 Dicembre 2022 13:53

Nuovo clamoroso ribaltone nella vicenda del palazzo in costruzione in via Demetrio Tripepi, in pieno centro a Reggio Calabria, di particolare interesse pubblico in quanto la demolizione di uno storico palazzo in stile liberty per far posto alla nuova moderna struttura di 7 piani ha fatto molto discutere la città nei mesi scorsi, anche perchè per l’abbattimento via Tripepi era stata chiusa al traffico per giorni con conseguenti pesantissimi disagi alla viabilità del centro storico.

Dopo qualche mese di lavori e precisamente il 22 aprile, il cantiera era stato posto sotto sequestro dalle Forze dell’Ordine sospendendo i lavori per la realizzazione del nuovo edificio (quando il vecchio era già stato abbondantemente demolito e smaltito). Passato qualche giorno, però, è arrivato il dissequestro e i lavori sono proseguiti regolarmente fino a poche ore fa.

Martedì 13 dicembre, infatti, è arrivato un nuovo provvedimento di sequestro e il cantiere è stato nuovamente bloccato, come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo. Nei cartelli apposti dalle forze dell’ordine si legge che “l’opera è stata posta sotto sequestro preventivo ai sensi dell’Art. 321 C.P.P. Viene fatto divieto a chiunque di servirsi della cosa sequestrata. I trasgressori ne risponderanno ai sensi di legge“.