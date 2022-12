4 Dicembre 2022 21:45

Una enorme nube di fumo sta interessando lo svincolo delle Bretelle di Reggio Calabria in direzione nord. La coltre rende scarsa la visibilità per gli automobilisti che si trovano a dover attraversare una fitta nube per poter raggiungere il centro città. L’incendio è stato causato da sterpaglie bruciate. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco che da ore lavorano per spegnere le fiamme.