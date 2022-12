Reggio Calabria, le “Note di Natale” dell’I.C. “U. Boccioni” | FOTO

27 Dicembre 2022 14:41

Gli alunni della scuola secondaria di I grado “U. Boccioni” il 21 Dicembre hanno tinto di magia la Chiesa di San Nicola di Santa Domenica a Gallico Superiore, grazie alla disponibilità del parroco Don Tonino Russo che ha aperto le porte a questa splendida manifestazione.

La chiesa, infatti, ha fatto da cornice al meraviglioso spettacolo che ha avuto come protagonisti gli alunni del corso ad indirizzo musicale e i ragazzi del laboratorio di arte, musica, danza e recitazione, oltre che i docenti dell’Istituto Comprensivo “O.Lazzarino”, guidato dalla dirigente prof.ssa Maria Gueli.

Un concerto di Natale diverso, dove canti e brani orchestrali si sono alternati a momenti di recitazione e coreografie che hanno travolto il pubblico, rendendolo partecipe all’evento. La Chiesa si è trasformata in un vero e proprio teatro attraverso varie forme di arte. Questa occasione ha inoltre consentito di valorizzare il territorio, ma soprattutto di esaltare l’atmosfera natalizia attraverso l’amore per la musica e la danza. Il calore e la passione – trasmessi dagli alunni della scuola secondaria in collaborazione con i bambini delle quinte classi degli altri plessi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo – hanno coinvolto genitori e le famiglie tutte, che hanno apprezzato lo spettacolo per la novità dei costumi, per le scenografie, per l’originalità delle musiche e la rivisitazione deibrani. Un musical di Natale fortemente desiderato e voluto da insegnanti e alunni, per dar voce e visibilità ad una scuola della città metropolitana che, oltre a contare su un validissimo corpo docente, vanta grandi qualità e forte spessore di doti artistiche, musicali e coreutiche presenti.