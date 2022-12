Reggio Calabria, l’8 dicembre la mostra di Natale del Maestro Stellario Baccellieri

7 Dicembre 2022 16:13

La Galleria Arte Toma è lieta di annunciare l’attesa mostra di Natale del Maestro Stellario Baccellieri, che sarà inaugurata giovedì 8 dicembre alle ore 18.30 e sarà visitabile fino a domenica 8 gennaio 2023. Un omaggio congiunto che l’artista e la galleria dedicano alla città a due anni di distanza dall’avvento della pandemia, per celebrare le prime feste mariane in cui la comunità ha nuovamente visto sfilare la Sacra effige della ‘Madonna della Consolazione’, tornando a condividere con entusiasmo e partecipazione una tradizione fortemente sentita, che Stellario ha sapientemente raffigurato nelle sue celebri “Processioni”.

La monumentale “Via Marina” che presenta l’esposizione è il vero manifesto poetico di questo ‘ritorno alla normalità’: una visione senza tempo in cui la vita quotidiana scorre con dolcezza lungo l’iconica promenade cittadina, quasi avvolta dal manto innevato dell’Etna che domina un cielo intriso di luce.

Per incastonare queste preziose pagine di cronaca cittadina è stato scelto il suggestivo allestimento nelle sale storiche della galleria, anche in occasione dei 110 anni dalla nascita della prima Bottega di Belle Arti e Restauro intitolata alla famiglia nel 1912, proprio negli attuali locali della centralissima Via Giudecca.

Un percorso più intimo, che restituisce il calore e l’atmosfera retrò dei suoi “Caffè” che da Roma e Venezia ci conducono fino al cuore dell’Europa, sfogliando istantanee che raccontano con eleganza e sensibilità i mille volti dell’animo umano in un racconto sempre aperto. Per un invito alla riscoperta della tradizione di ieri e di oggi, nel cuore pulsante della contemporaneità.