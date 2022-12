10 Dicembre 2022 10:18

E’ morto a Reggio Calabria Nino “Mazzola”, uomo buono e conosciuto da tutti in città. “Mazzola” era un personaggio della nostra città particolarmente apprezzato per le sue doti umane e per la bontà d’animo. In tanti sui social lo stanno ricordando in queste ore con messaggi di cordoglio carichi di affetto e di stima. Era stato sarto e amava il calcio ed era anche un grande tifoso della Reggina e per questo sono tanti gli aneddoti che i reggini ricordano, legati al pallone.