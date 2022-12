Reggio Calabria: alla Chiesa di San Giorgio al Corso celebrata la Santa Messa in onore di Santa Barbara

2 Dicembre 2022 12:45

In occasione dei festeggiamenti per Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco e della Marina militare, monsignor Fortunato Morrone, arcivescovo della diocesi di Reggio Calabria-Bova, ha celebrato la Santa Messa presso la chiesa di San Giorgio al Corso di Reggio Calabria alla presenza delle massime autorità civili e militari. “Le celebrazioni nel giorno di Santa Barbara, ci richiamano ad una riflessione sull’impegno di chi quotidianamente mette a repentaglio la propria vita per garantire la sicurezza di tutti noi. I nostri Vigili del Fuoco, gli operatori della Marina militare, a tutti loro va il nostro più sincero ringraziamento per la loro attività di servizio nei confronti della nostra comunità. E con esso l’impegno di tutte le istituzioni, affinchè la loro attività sia adeguatamente riconosciuta e supportata dallo Stato come fondamentale per la salvaguardia della vita umana e della pubblica incolumità”. E’ quanto afferma il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace.

Santa Barbara è la Santa che rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità anche quando non c’è alcuna via di scampo. È stata eletta, infatti, patrona dei Vigili del Fuoco, in quanto protettrice di coloro che si trovano “in pericolo di morte improvvisa”.