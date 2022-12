Reggio Calabria, dal 15 dicembre al 5 gennaio i Mercatini Natalizi del quartiere Trabocchetto | PROGRAMMA

12 Dicembre 2022 17:41

La Fondazione “La Provvidenza” ONLUS di Reggio Calabria apre le porte alla città. Grazie al progetto “Coltiviamo i quartieri” nell’ambito del bando “Reggio Resiliente” PON-METRO 2014-2020, unitamente ai suoi partner l’Organizzazione di Volontariato Agiduemila, l’Associazione San Domenico e l’Associazione Culturale Proskenion, la Fondazione si pone come obiettivo principale la rigenerazione e valorizzazione dei luoghi di aggregazione del quartiere di Trabocchetto, tra i quali la sede della stessa Fondazione “La Provvidenza” ONLUS.

Nelle giornate del 15, 16, 17, 22 dicembre e del 5 gennaio si svolgeranno, infatti, “I Mercatini Natalizi di Quartiere”, il primo di una serie di eventi pubblici che consentiranno di scoprire un quartiere affascinante, situato al centro della città di Reggio Calabria, anticamente denominato “del Trabucco”. L’unico ad avere mantenuto inalterata la propria struttura stradale a seguito del terremoto del 1908. L’evento consentirà anche di conoscere una realtà sociale e territoriale che giornalmente si impegna in ambito sociale, quale la Fondazione “La Provvidenza” ONLUS, che gestisce proprio in via Trabocchetto due centri diurni per minori e un servizio di assistenza domiciliare socio-educativo per minori, oltre alle associazioni sopra menzionate, sempre presenti nel territorio rionale e che da anni contribuiscono al benessere della collettività.

I Mercatini Natalizi si svolgeranno all’interno dei cortili della Fondazione “La Provvidenza ONLUS” in Via Trabocchetto III nr. 1 di Reggio Calabria (accanto alla palestra dell’ITG Righi, con ingresso di fronte alla c.d. Chiesetta “Pepe”), con un momento celebrativo ed inaugurativo che avrà luogo giorno 15 dicembre alle 17.00; successivamente tutti i presenti potranno visitare le bancarelle dell’associazione culturale “Rhegium Urbis Antiqua 1908” e dell’associazione di Volontariato Agiduemila, che grazie all’organizzazione dell’Associazione San Domenico, esporranno i propri manufatti e opere di artigianato locale. Si potranno assaporare le crespelle calabresi appena fritte; portare i propri bambini a giocare con gli animatori e giocolieri dell’associazione Proskenion che per la serata predisporrà laboratori ludici e ricreativi; si potrà inoltre assistere ad esposizioni di artisti locali, il tutto contornato dall’atmosfera e le musiche tipiche del periodo natalizio, in uno scenario suggestivo che si affaccia sullo stretto.