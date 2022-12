Reggio Calabria, il 19 dicembre il memorial in omaggio a Franco e Cesare Sant’Ambrogio

9 Dicembre 2022 15:19

L’associazione “Noi per Santa Caterina” e la Parrocchia di Santa Caterina sentono la necessità di ritrovarsi insieme, come comunità, giorno 19 dicembre, alle ore 17,00,nel cortile del plesso scolastico “Italo Falcomatà” di Santa Caterina, per un memorial finalizzato a ricordare Franco e Cesare Sant’Ambrogio: due fratelli che hanno dato tanto al quartiere e alla città, dimostrando un forte attaccamento, sia dal lato umano, che dal lato sportivo.

“Hanno saputo trasmettere, ai ragazzi, quei valori e quegli insegnamenti che a loro erano stati inculcati dai meravigliosi genitori Enza e Iliano, hanno arricchito il quartiere di Santa Caterina con esempi di grande umanità e noi ci sentiamo in dovere di manifestare la nostra gratitudine. Ecco perché, giorno 19 dicembre, ci stringiamo, intorno alla famiglia per far sentire la nostra vicinanza. Sarà l’occasione per incontrare le Istituzioni amministrative e sportive, gli organi di stampa e tutti coloro i quali, a diverso titolo, hanno condiviso con Franco e con Cesare un percorso di vita. Vi aspettiamo numerosi“, afferma in un comunicato stampa l’Associazione “Noi per Santa Caterina”.