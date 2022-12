Reggio Calabria: alla Mediterranea incontro con il noto psicopedagogista Stefano Rossi

16 Dicembre 2022 11:20

Lunedì 19 Dicembre, presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, il noto psicopedagogista Stefano Rossi incontrerà dirigenti scolastici, docenti e genitori. Formatore, autore di testi sull’innovazione didattica e punto di riferimento per tantissime famiglie, il prof. Rossi terrà un seminario sviluppato in due parti: la prima conferenza, intitolata “Adolescenti in fuga”, rivolta principalmente a dirigenti scolastici e insegnanti, si terrà dalle ore 10.00 alle 12.00. A seguire, nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00, seconda conferenza intitolata “L’Uragano delle Emozioni”, incontro aperto a tutti: genitori, insegnanti, educatori e studenti dei corsi di Scienze Umane. La giornata con il noto psicopedagogista, è promossa dalla Rete Alleanze Educative Reggio Calabria e dall’Università Mediterranea – Corso di Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione. “L’obiettivo del seminario è quello di fornire strumenti per comprendere il complesso fenomeno della dispersione scolastica e di discutere dei modelli di azione tesi al suo contrasto” – dichiara presentando l’evento il Rettore della Mediterranea Giuseppe Zimbalatti.

“In coerenza con tali presupposti, – prosegue la prof.ssa Alessandra Priore coordinatrice del Corso di Laure in Scienze della Formazione Primaria dell’Ateneo Reggino – è prevista, la partecipazione di Stefano Rossi, psicopedagogista e autore del libro Mio figlio è un casino. Sopravvivere alle tempeste emotive e crescerlo resiliente, interlocutori del mondo della ricerca educativa e del Terzo Settore”. Stefano Rossi è direttore del Centro Didattica Cooperativa, nonché curatore scientifico della formazione nazionale sulla didattica cooperativa (Pearson) e Curatore scientifico della collana “Insegnare nel XXI secolo” (Pearson). Dopo aver lavorato per anni in progetti di contrasto all’abbandono scolastico in situazioni di forte marginalità e disagio ha modellizzato un ricco set di strumenti e percorsi su cui ha già formato 600 scuole e oltre 80 mila docenti. E’ autore di numerose pubblicazioni. Scrive per Feltrinelli, Pearson, Focus. “Siamo certi che la giornata del 19 a Reggio Calabria sia un’opportunità per tutti per confrontarsi e anche per aprirsi a prospettive nuove e competenti nel difficile e delicato rapporto fra adulti e ragazzi”, la dichiarazione dell’equipe della rete Alleanze Educative Reggio Calabria.

Le parole del Rettore Zimbalatti

Lunedì 19 dicembre a partire dalle ore 09.30 presso l’Aula Quaroni dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria si svolgerà un seminario sul tema della dispersione scolastica rivolto a dirigenti, insegnanti e studenti dei corsi di Scienze Umane. “L’obiettivo del seminario è quello di fornire strumenti per comprendere il complesso fenomeno della dispersione scolastica e di discutere dei modelli di azione tesi al suo contrasto”, dichiara presentando evento il Rettore della Mediterranea Giuseppe Zimbalatti.