Reggio Calabria: Marcia per la Pace a Mosorrofa

30 Dicembre 2022 16:55

“La parrocchia San Demetrio e l’Azione Cattolica di Mosorrofa hanno organizzato per Domenica 1 gennaio 2023 una Marcia della Pace che si snoderà lungo la via San Sperato Mosorrofa partendo alle ore 17.00 dalla Chiesa di San Domenico a Sala di Mosorrofa per giungere alla Chiesa di San Demetrio nell’omonima piazza a Mosorrofa. Il messaggio del Papa: “Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace” sarà il filo conduttore della marcia. Nel messaggio è chiaro l’invito di Papa Francesco ad aprirsi ad un “noi” che abbraccia tutto l’universo”. E’ quanto scrivono in una nota la parrocchia e l’Azione Cattolica di Mosorrofa. “In particolare nella lettera si evidenzia come il Covid ha influito da un lato, negativamente, in un primo momento, ad avere paura del contatto umano e poi invece, in positivo, a farci prendere coscienza che solo tralasciando gli interessi personali e aprendosi al bene comune, solo nella cooperazione si trovava una risposta efficace per contrastare e sconfiggere il “male”. Cosi come è chiaro che, anche riguardo alla guerra, l’invasione dell’Ucraina è l’attualità, ma non vanno mai dimenticati i tantissimi conflitti che ci sono in moltissime parti del mondo. Anche qui l’unica risposta possibile per avviare un percorso di pace è riscoprirsi fratelli anche nelle diversità e mettere da parte gli interessi privati o di Stato per incamminarsi verso il bene comune. Nella Marcia pregheremo per questo”, rimarca la nota.

“Noi a Mosorrofa percorrendo quei 4km della San Sperato Mosorrofa e passando nel tratto di starda franato, in quello senza guard rail, facendo lo slalom tra le buche aiutati anche dalla scarsa illuminazione rifletteremo e pregheremo anche per la pacificazione locale tra

amministrazione comunale e cittadini di Mosorrofa, perché è guerra anche quando vengono disattese le lecite aspettative di una comunità, quando ragazzi, giovani, adulti ed anziani patiscono la mancanza di spazi di vita e soprattutto quando si perde la fiducia nelle autorità. I lavori di completamento della zona franata sono cominciati, si aspetta fiduciosi risposte alle altre criticità manifestate. Allora noi vivremo e pregheremo in questa Marcia della Pace con gli occhi rivolti ai temi universali e con il cuore pieno di speranza per una risoluzione dei conflitti locali affinché possano sempre prevalere sugli egoismi e le pochezze umane una visione più ampia e il lavorare per il Bene Comune“, conclude la nota.