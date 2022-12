Reggio Calabria, l’Istituto “Galilei-Pascoli” sulle pagine di Orizzontescuola

21 Dicembre 2022 18:36

L’Istituto “Galilei – Pascoli” di Reggio Calabria ritorna tra le pagine di Orizzontescuola, prestigiosa testata nazionale in materia di scuola, per la stipula del protocollo di intesa con il Tribunale per i Minorenni e con la Corte di Appello di Reggio Calabria. La famosa testata ha intervistato il Dirigente Scolastico Avv. Lucia Zavettieri chiedendo l’autorizzazione di poter pubblicare il protocollo redatto affinché possa essere di esempio per le scuole italiane.

Il protocollo, nell’ambito delle azioni per la promozione della legalità, avvicina il mondo della giustizia al mondo della scuola prevedendo incontri con i Magistrati e visita alle aule di giustizia.