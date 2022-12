Reggio Calabria: Liceo Tommaso Campanella e Conservatorio Cilea uniti per la solidarietà

23 Dicembre 2022 10:06

Liceo Tommaso Campanella e Conservatorio Cilea uniti per la solidarietà. Si è tenuto qualche sera addietro presso la Chiesa di Santa Maria della Cattolica dei Greci di Reggio Calabria il concerto di beneficienza a cura degli studenti ed ex studenti del Liceo Campanella, con la presenza del soprano Katia Fassari. L’iniziativa benefica in favore di Unicef si è caratterizzata per la vendita di gadget, il cui ricavato è stato devoluto all’acquisto di alimenti terapeutici da destinare ai bambini in Africa. L’evento è stato preceduto, nella mattinata in orario scolastico, dalle 9 alle 13, da un altro momento musicale presso l’aula magna della scuola, protagonista una band composta da genitori ed alunni.

La manifestazione musicale e benefica, condotta dal Prof. Giuseppe Livoti, presidente dell’Associazione Culturale Le Muse ha fatto registrare la performance di Katia Fassari, soprano, Giuseppe Fratto al flauto, Concetta Papalia al pianoforte e Cecilia Popa – Mare al violino. L’evento, che h fatto registrare inoltre la presenza di Francesco Romano, direttore del Conservatorio di musica “Francesco Cilea”, si è concluso col saluto della dirigente Carmen Lucisano che ha voluto sottolineare come il Liceo Campanella cerchi di affermare la sua presenza attiva alla vita cittadina, assumendo un ruolo sociale che vada oltre il consueto ruolo didattico formativo.