Reggio Calabria: al Liceo Campanella al via i laboratori di Greco e Latino

12 Dicembre 2022 16:50

Al via anche quest’anno al Liceo Classico Tommaso Campanella l’appuntamento dedicato ai laboratori di orientamento e avviamento al greco antico ed al latino programmati nell’ambito delle attività rivolte agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado del territorio metropolitano. L’iniziativa, fortemente voluta da Carmen Lucisano, Dirigente dell’Istituto e dal dipartimento di lettere, che sarà realizzata in accordo con gli Istituti Scolastici secondari di primo grado della città, prevede il coinvolgimento degli studenti delle classi terze delle scuole secondarie attraverso attività laboratoriali dedicate all’approfondimento delle lingue classiche, un percorso che, partendo dal mondo antico spazierà tra mito, letteratura e studio del lessico.

“Elasticità – spiega Carmen Lucisano – abbiamo voluto fosse questa la parola chiave alla base della formulazione di questo percorso destinato ai nostri ragazzi che oggi più che in passato sappiamo essere impegnati in tantissime attività pomeridiane extra scolastiche, per questo si è pensato ad una formula flessibile che permetta ad ogni studente di partecipare agli incontri senza particolari difficoltà organizzative. L’iscrizione avverrà attraverso la compilazione di un semplice form presente sul sito ufficiale della nostra scuola, gli studenti potranno scegliere di partecipare all’intero ciclo di incontri o eventualmente, in maniera saltuaria anche a singoli incontri. Con questa iniziativa intendiamo ribadire, nel segno della flessibilità, il nostro radicamento al territorio, con un occhio attento a coniugare innovazione e tradizione, un aspetto che tende a sottolineare se mai ve ne fosse bisogno il ruolo di primo piano del nostro Istituto come polo culturale di riferimento per la città di Reggio Calabria e per tutto il territorio metropolitano. Attività come queste – conclude la Lucisano -sono finalizzate a fornire agli studenti strumenti concreti che vadano al di la del consueto aspetto didattico”.