Reggio Calabria, proseguono i lavori per il completamento del Tapis Roulant: viaggio all’interno del cantiere | FOTO

14 Dicembre 2022 16:15

Come già annunciato nelle scorse settimane, finalmente dopo ben 14 anni sono ricominciati i lavori per il completamento dell’ultimo tratto del Tapis Roulant di Reggio Calabria, nella centralissima via Giudecca. Il completamento dell’importante struttura che collega il Lungomare con la zona collinare del centro cittadino, è un traguardo tanto atteso e al momento il collegamento è stato per più di dieci anni fermo fino a via Filippini.

Angelina De Salvo, cittadina di Reggio Calabria impegnata negli ultimi anni nel recupero della scalinata di via Giudecca, ieri mattina, 13 dicembre, ha pubblicato sul proprio profilo facebook le foto che si possono osservare nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo relative al cantiere e all’avanzamento dei lavori di completamento del Tapis Roulant.

I lavori, che prevedono un importo complessivo di quasi 300 mila euro, sono iniziati con la ricostruzione delle scale e della piazzetta sottostante e saranno successivamente completati con il posizionamento degli impianti e la messa in esercizio del nuovo ascensore che porta sulla via Reggio Campi, completando di fatto il servizio di mobilità pedonale green e sostenibile tra il Lungomare e la parte alta del centro cittadino, in corrispondenza con il Monastero della Visitazione, anch’esso in fase di ultimazione.