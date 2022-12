Reggio Calabria: “La Strada” presenta “Col mare la città”

19 Dicembre 2022 17:35

“Mercoledì 21 dicembre, presso l’Hotel del Torrione, daremo vita alla prima parte di “Col_mare la città”, un doppio appuntamento a cavallo del Natale per riflettere sul rapporto tra Reggio e il suo waterfront. Nel corso del primo appuntamento, saremo lieti di ospitare Ugo Rossi, docente di Political and Economic Geography in the Area of Social Sciences presso il GSSI – Gran Sasso Science Institute – School of Advanced Studies, con cui converseremo delle principali questioni aperte nel dialogo tra la nostra città e il suo fronte a mare: Ponte sullo Stretto, Regium Waterfront, Museo del Mare, Porto, Lido Comunale, Parco Lineare Sud, Mediterranean Life”, è quanto comunica in una nota il movimento “La Strada”.

“A seguire, un’anteprima della presentazione del numero 0 del “bizzòlo”, periodico liberatorio a cura di Fabio Itri (fotografo) e Tiziana Barillà (giornalista e scrittrice); il numero si occupa della questione “Ponte sullo Stretto”. Arrivederci quindi a mercoledì per la prima parte di “Col_mare la città”. Possiamo già anticiparvi che la seconda parte, prevista per il 27 dicembre, sarà articolata in un momento di “guerrilla art” e una conversazione su turismo, cultura e spazi pubblici nella nostra città. Ringraziamo ancora il bizzòlo per voler essere con noi in entrambe le giornate e auguriamo lunga e luminosa vita a questo progetto editoriale coraggioso e indipendente”, conclude la nota.