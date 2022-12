Reggio Calabria, il 30 dicembre “La prima indagine di Montalbano” con Massimo Venturiello

28 Dicembre 2022 15:41

Un grande nome del teatro e dello spettacolo e l’opera di uno dei più amati scrittori italiani per la conclusione del progetto “Altri Luoghi – ReggioFest”, promosso dalla Compagnia teatrale “Scena Nuda”, diretta da Teresa Timpano: a chiudere questa lunga serie di appuntamenti culturali, iniziata lo scorso luglio, sarà Massimo Venturiello che, venerdì 30 dicembre, alle ore 19, al Teatro San Bruno (ingresso gratuito con prenotazione), proporrà al pubblico reggino “La prima indagine di Montalbano”, di Andrea Camilleri.

Notissimo interprete teatrale, ma anche impegnato al cinema e in tv, voce intensa, possente e inconfondibile, che ha “prestato” ad attori internazionali come Gary Oldman e Colin Firth, Venturiello proporrà a Reggio Calabria uno dei personaggi letterari e televisivi più iconici degli ultimi 20 anni.

L’idea di portare per la prima volta in teatro il commissario Montalbano è nata dopo il grande successo ottenuto degli audiolibri pubblicati in rete dalla Storytel e interpretati proprio dallo stesso attore. Come evidenzia Venturiello, la lingua inventata da Camilleri, “carica di musicalità, arriva nella sua interezza a chiunque, la parola diventa immagine ammaliante, la trama inchioda e non consente distrazione alcuna”. Da qui, “la naturale esigenza di proseguire il percorso iniziato, allestendo un reading teatrale su “La prima indagine di Montalbano””, che segna la nascita letteraria del commissario più famoso d’Italia, ma anche dei personaggi dei successivi romanzi“.

Massimo Venturiello, dunque, sottolineerà le parole, il linguaggio, il racconto costruito da Camilleri, attraverso lo spettacolo, prodotto da Officina Teatrale e realizzato con la consulenza musicale e tecnica di Alessandro Greggia.