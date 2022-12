Reggio Calabria, la colletta alimentare degli studenti dell’Interact Club del Convitto “Tommaso Campanella”

22 Dicembre 2022 09:43

Gli studenti soci dell’Interact Club del Convitto, in occasione delle festività natalizie, hanno organizzato la colletta alimentare. L’iniziativa, fortemente voluta dalla Dirigente Scolastica dr.ssa Francesca Arena, è giunta alla sua quinta edizione. Un gesto di altruismo verso la comunità per contrastare l’indifferenza e favorire la condivisione in un momento in cui i più deboli sono in maggiore difficoltà.

Un’esperienza solidale immediata, semplice, di elevato significato formativo che ha coinvolto tutte le famiglie dei tre ordini di scuola. Una montagna di bene attraverso il cibo, che ha un forte valore simbolico poiché condividerlo significa rafforzare il senso profondo di unione e legame tra le persone. La distribuzione dei pacchi dono alle famiglie censite dalla Caritas è avvenuta in collaborazione con la parrocchia “Candelora” di Reggio Calabria, un momento di grande coinvolgimento emotivo per aiutare chi aiuta.