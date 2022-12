Reggio Calabria: questa sera evento con russi ed ucraini | INFO

23 Dicembre 2022 16:56

“La guerra non è solo Carri Armati e Missili. È guerra anche quella che impedisce la Libertà di scelta, la libertà di Espressione ,la libertà di Lavorare serenamente e di godersi il tempo. Viviamo in un mondo pieno di conflitti l,dove uomini ammazzano altri uomini ,loro fratelli per un simbolo ,una religione o più semplicemente per il maledetto profitto. Noi siamo contro tutte le guerre. E lo urliamo al mondo attraverso il nostro slogan Musica e Libertà“. A dichiararlo il portavoce dell’evento di Amuri.

“Una frase che ci portiamo nel cuore per quello che significa ma soprattutto perché a urlarla sempre, era il nostro amico Peppe Lucisano. ClubHouse e RoseCafè danno vita stasera al Volume 3, del capitolo di storia della Musica e del club a Reggio Calabria. Nessuno come loro, nessuno più di loro può rappresentare la Movida in modo sano e genuino. Vecchi amici ormai sparsi in tutto il mondo, che si ritrovano per stare insieme sulle note di melodie di musica House. Tutto con tanta serenità e un pizzico di malinconia. Con il cuore colmo di gioia per il ricordo continuo degli amici che non ci sono più. Stasera sarà la sera in cui avremo ospiti ragazzi Ucraini e Russi e urleremo insieme Fuck the War. Lo faremo tra le note di tutti i nostri deejay, in compagnia dei due gruppi storici e dei loro leader che hanno segnato la notte a Reggio Calabria. Dalle 21.00 fino a notte, sette deejay, due vocalist, percussioni e spettacolo per un party unico delle feste natalizie .Amuri chiama ClubHouse e RoseCafè, loro rispondono con un sold out garantito e con un occhio al cielo e la voce ridondante dal desiderio di fare capire che la Movida può essere cosa buona e che la Musica è Libertà“, conclude il portavoce dell’evento di Amuri.