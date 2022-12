Reggio Calabria: nuovo incontro organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà” su Franco e Ciccio

12 Dicembre 2022 14:31

Il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza un nuovo incontro da remoto, avente come tema “Nel ricordo di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia”. Alla giornata di studi parteciperà Antonino Megali (vice presidente del sodalizio organizzatore). L’incontro, organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà” ha ricevuto il patrocinio del Comune di Palermo e della Città Metropolitana di Palermo. Centotrentadue film in coppia, che ha goduto di particolare notorietà negli anni sessanta e settanta in Italia, molti dei quali come protagonisti assoluti e altri al fianco di attori come Totò, Domenico Modugno, Buster Keaton e Vincent Price. La loro collaborazione iniziò nel 1954 e si concluse con la morte di Franchi nel 1992. Al cinema la coppia esordì nel 1960 con il film “Appuntamento a Ischia” di Mario Mattioli, in cui furono lanciati da Modugno che dopo averli visti li volle con sé nel suo film. Nel 1961 il loro quinto film è “Il giudizio universale” di Vittorio De Sica, un film corale nel quale sono bravissimi. Negli anni successivi lavorano spesso con Lucio Fulci, Camillo Mastrocinque, Sergio Corbucci, Luigi Scattini, Steno, Giorgio Bianchi, Mario Bava: il meglio del cinema popolare di allora. “Due marines e un generale”, dove hanno l’onore di lavorare con Buster Keaton, è un piccolo gioiello. Altre parodie (“002 agenti segretissimi”, “Due mafiosi nel Far West”, “Due mafiosi contro Goldginger”, “I due figli di Ringo”, “Le spie vengono dal semifreddo”) incassano più degli originali. E poi, già negli anni 60, arrivano gli incontri con i grandi autori. Nonostante i loro film venissero etichettati come opere minori del cinema italiano dalla critica cinematografica, che non considerava come degni di nota i loro film comici, spesso parodia di film del periodo, venivano premiati da importanti riscontri di pubblico con incassi notevoli; ad esempio “I figli del leopardo”, parodia del “Il Gattopardo”.

Recitarono in film realizzati certamente in breve tempo e con pochi mezzi, come quelli girati con il regista Marcello Ciorciolini, arrivando a realizzarne in un anno anche una decina, spesso privi di una vera e propria sceneggiatura e dove spesso improvvisavano sul set; di migliore fattura risultano i tredici film diretti da Lucio Fulci, che fu l’artefice del ribaltamento dei loro ruoli tipici facendo diventare Ciccio quello serio, la spalla, e Franco quello comico. Le loro due migliori prove in coppia sono probabilmente due incontri con la grande letteratura italiana: “Kaos” di Paolo e Vittorio Taviani li vede alle prese con Pirandello, mentre Luigi Comencini ha la folgorante intuizione di affidar loro il Gatto e la Volpe nel suo “Pinocchio” televisivo. Sembrano nati per fare i due ribaldi creati da Collodi, ma in realtà erano nati anche per dar vita agli immortali personaggi di Cervantes: purtroppo “Don Chisciotte e Sancio Panza” di Giovanni Grimaldi (1968) Sono invece meravigliosi in “Capriccio all’italiana”, l’episodio “Cosa sono le nuvole” diretto da Pier Paolo Pasolini. Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da venerdì 16 dicembre.