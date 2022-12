Reggio Calabria: “Incontriamoci Sempre” riceve in dono un defibrillatore

4 Dicembre 2022 16:05

Venerdì 9 dicembre alle ore 16.30, presso la Sala Museo “Il Ferroviere”, si svolgerà la cerimonia di consegna di un defibrillatore semiautomatico donato dalla ditta Formedical all’Associazione Incontriamoci Sempre. Per la cerimonia, saranno presenti il titolare Antonio Gualtieri ed il Dott.Sebastiano Macheda, Direttore U.O.C. terapia intensiva e anestesia e Direttore Dipartimento emergenza urgenza GOM Reggio Calabria. Anche la dirigenza di FS sarà presente alla Cerimonia.

“Naturalmente il defibrillatore in consegna all’Associazione Incontriamoci Sempre” dichiara il Presidente Pino Strati “sarà istallato all’interno della nostra Sede e messo a disposizione della comunità della comunità del quartiere, in caso di bisogno. La consegna di questo meraviglioso strumento Salvavita, rappresenta per noi un momento molto significativo, il suggello di oltre venti anni di attività sociale culturale e di volontariato”.