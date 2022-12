Reggio Calabria, piove e il raccordo diventa un autoscontro: due incidenti, traffico nel caos

13 Dicembre 2022 11:07

Traffico paralizzato questa mattina sul raccordo autostradale di Reggio Calabria che come al solito quando piove si trasforma in un vero e proprio autoscontro. La pioggia non manca in questi giorni e così anche stamani si sono verificati numerosi incidenti stradali che hanno mandato la circolazione nel caos. Il primo incidente si è verificato nei pressi dello svincolo di San Gregorio, in carreggiata nord; l’altro a Reggio centro in carreggiata sud. In entrambi i casi sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Reggio.