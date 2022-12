Reggio Calabria, incidente in via San Giuseppe: macchina abbatte un cartellone pubblicitario

30 Dicembre 2022 10:42

Momenti di paura a Reggio Calabria per un incidente avvenuto nella mattinata odierna. Siamo in via San Giuseppe, arteria molto trafficata della zona Sud della città. Una macchina elettrica (Renault Zoe bianca) è finita contro il muro alla destra della carreggiata, abbattendo il cartellone pubblicitario natalizio presente. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.

L’incidente, le cui dinamiche sono ancora da chiarire, ha creato qualche problema alla normale viabilità del traffico in zona, ripristinata con regolarità successivamente.