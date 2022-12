Reggio Calabria, ennesimo incidente sulla rampa tra autostrada e raccordo

13 Dicembre 2022 13:45

Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa sulla rampa tra autostrada e raccordo a Reggio Calabria. Il sinistro è stato autonomo: un’automobilista, come accade spesso in questo tratto di strada, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il guardrail proprio sulla rampa di accesso al raccordo dall’A2 Salerno-Reggio Calabria in direzione sud.

L’incidente è stato causato probabilmente dall’asfalto reso viscido dalla pioggia che sta colpendo la città dello Stretto in queste ore e che già questa mattina aveva provocato altri due sinistri. Al momento il traffico sta subendo qualche disagio. Sul posto sono prontamente intervenuti gli Agenti della Polizia Stradale che stanno regolando il traffico ed effettuando i rilievi del caso.