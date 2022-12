11 Dicembre 2022 10:31

Un incidente si è verificato pochissimi minuti fa sul raccordo autostradale di Reggio Calabria. Un’auto in transito nella carreggiata nord ha iniziato a sbandare, forse con la complicità dell’asfalto viscido per la pioggia, finché l’automobilista non ha completamente perso il controllo del mezzo che è andato in testacoda e si è schiantato contro il guard rail della rampa di accesso dello svincolo delle Bretelle contromano. Fortunatamente non si sono registrati feriti.