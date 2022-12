Reggio Calabria, accusa un malore e investe con scooter in pieno centro: ambulanza sul posto | FOTO LIVE

21 Dicembre 2022 11:41

Un anziano alla guida di una piccola utilitaria ha accusato un malore mentre era al volante pochi minuti fa nel centro storico di Reggio Calabria, in via Possidonea a pochi metri dal castello Aragonese. A causa del malore ha investito uno scooter che proveniva da via Fiorentino. Fortunatamente nulla di grave per il motociclista, mentre l’ambulanza è giunta sul posto per accertamenti sull’anziano che comunque non sembra in gravi condizioni.

Molto pesanti le ripercussioni sulla viabilità: il traffico è completamente nel caos per il blocco di una arteria fondamentale per lo scorrimento viario nel centro città.