Reggio Calabria: inaugurazione del giardino Edugreen alla scuola primaria di Condera

21 Dicembre 2022 22:01

Il 20 dicembre, i docenti ed il personale scolastico dell’Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi” hanno aperto le porte all’inaugurazione del Giardino Edugreen presso i locali della Scuola Primaria di Condera. L’evento è stato fortemente voluto dal Dirigente Scolastico prof. Marco Geria, sempre presente e partecipe a tutte le iniziative proposte e messe in atto al fine di attivare il processo di ecosostenibilità, in riferimento alla transizione ecologica. La scuola diventa, così, terreno fertile nel quale gli alunni, congiuntamente ad i loro insegnanti, sono parte attiva ed operano al fine di favorire quel percorso di inclusione ed innovazione a cui l’Istituto è da tempo impegnato. Il pomeriggio ha avuto inizio con una manifestazione canora, accompagnata da momenti coreografici, che ha visto come attori protagonisti i bambini delle varie classi della scuola primaria, diretti magistralmente dalla prof.ssa Maria Cristina Caridi ed impegnati ad entusiasmare il pubblico presente attraverso varie esibizioni. Molto gradita è stata, inoltre, la partecipazione e gli interventi del sindaco facente funzioni dott. Brunetti Paolo, dell’assessore alla cultura dott.ssa Nucera Lucia e del parroco, don Paolo Ielo, della parrocchia Sant’Elia di Condera.

Successivamente, il pubblico presente ha potuto ammirare i suggestivi Mercatini di Natale, allestiti presso i locali esterni della scuola, dove i manufatti realizzati dagli alunni con materiale di riciclo, sono stati esposti nei vari stands ed acquistati dai presenti, unitamente alle Pigotte, il cui incasso verrà devoluto all’Unicef. La realizzazione dei manufatti presenti nei mercatini e la loro vendita attraverso l’offerta di un piccolo contributo, risponde all’esigenza di far fronte alle diverse realtà ed a sostenere con azioni fattive i bisogni del nostro territorio.

Dopo l’inaugurazione del giardino e la piantumazione di alcune sementi, avvenuta per mano del Dirigente stesso e degli alunni, i ragazzi della Scuola Secondaria dell’Istituto, si sono esibiti in altre performances che hanno visto, così, la conclusione di una serata all’insegna del divertimento e della solidarietà.

Altobruno Elisabetta