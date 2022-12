Reggio Calabria, inaugurato il presepe dell’Associazione Cult 3.0 | FOTO

8 Dicembre 2022 12:16

E’ stato inaugurato questa mattina, giovedì 8 dicembre, in via Glauco 15 a Reggio Calabria, il presepe promosso dall’Associazione Cult 3.0. e destinato alla città e al quartiere di Tremulini per contribuire all’offerta culturale e donare un momento di riflessione sui significati più profondi del Natale, come lo stare insieme e il condividere in pace.

Il presepe può essere visitato gratuitamente tutti i pomeriggi dalle ore 17,00 alle 20,00. L’Associazione Cult 3.0. ha aggiunto al presepe anche l’inaugurazione di una panchina rossa, simbolo della battaglia contro la violenza sulle donne, tematica su cui la stessa è sempre molto impegnata.

Presente all’inaugurazione una delegazione del Comune di Reggio Calabria, il Fiat Club 500, monsignor Ninni Morabito e tante altre autorità.

“Un grande e particolareggiato scenario della Natività, fortemente ispirato alla tradizione – come ha spiegato il portavoce dell’associazione Cult3.0, la giornalista Emilia Condarelli – ma anche alla contemporaneità e alle nostre tradizioni“.