Reggio Calabria: inaugurata l’innovativa esperienza del “Cube Stage” dei Bronzi di Riace | FOTO

27 Dicembre 2022 19:25

Inaugurato poco fa, sul Lungomare Falcomatà, nei pressi della Stazione Lido, a Reggio Calabria, il “Cube Stage For Christmas”, in programma da oggi sino al 2 gennaio. L’installazione artistica di 5 metri per lato che con musica e immagini permetterà una ricostruzione moderna della Magna Grecia, rientra nelle iniziative finanziate dalla Regione Calabria nell’ambito del Cinquantenario dalla scoperta dei Bronzi di Riace. In questi 7 giorni, tantissimi eventi animeranno il cubo intrattenendo, gratuitamente, dalle 9.30 in poi, un pubblico variegato dai più piccoli ai più grandi. Il taglio del nastro inaugurale ha visto la presenza del Vicepresidente della Regione Calabria, Giusi Princi, del Sindaco f.f. del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, e del Sindaco f.f. della Città Metropolitana Carmelo Versace.

Raggiante il vicepresidente della Regione Calabria, Giusi Princi, durante la presentazione dell’iniziativa: “dopo il Festival nazionale del Cinema di Roma e prima dei festival internazionali di Berlino e Cannes, l’innovativa esperienza del Cubo Stage arriva sul nostro Lungomare. Un Natale, quindi, all’insegna dell’animazione, legata sempre ai Bronzi di Riace perchè, lo avevamo detto che, con l’importante stanziamento, le celebrazioni avrebbero caratterizzato tutto il 2022 e non solo. Con queste iniziative coinvolgeremo anche le associazioni del territorio”, conclude.