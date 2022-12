Reggio Calabria, importante novità per i parcheggi nel periodo di Natale

7 Dicembre 2022 13:48

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, in collaborazione con Atam, ha disposto la gratuità dei “parcheggi blu” nelle vie limitrofe al Corso Garibaldi nei giorni di sabato 10 e 17 dicembre – dalle ore 16:00 alle 19:30 – e venerdì 23 dicembre per l’intera giornata. L’elenco completo delle vie interessate dal provvedimento sarà disponibile sul portale di Atam.

“E’ un’iniziativa importante che mira a rispondere alle sollecitazioni delle associazioni datoriali e favorire il commercio in una fase storica particolarmente difficile». E’ quanto afferma l’assessora alle Attività produttive, Angela Martino, nel commentare l’importante provvedimento promosso dalla giunta comuna. «E’ fondamentale – ha aggiunto – mettere in campo ogni azione possibile per mitigare il peso di una crisi che, con la pandemia prima e con l’aumento delle materie prime poi, ha fortemente attecchito sulle economie del comparto commerciale e produttivo”.

“Offrire ai cittadini la possibilità di parcheggiare gratuitamente in prossimità delle vie dello shopping – ha concluso la delegata di giunta – è sicuramente un incentivo ai consumi nei giorni di maggiore afflusso in centro città prima delle festività natalizie. Ringrazio l’Atam per la disponibilità dimostrata e le associazioni di categoria sempre orientate al confronto ed al dialogo”.