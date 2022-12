Reggio Calabria, il 18 dicembre la presentazione del libro “Quando mia madre indossò la maglietta di Franz Beckenbauer”

17 Dicembre 2022 10:05

Domenica 18 dicembre 2022 alle ore 18.00, presso la propria sede in , Via A. Vespucci 10/g, Reggio Calabria, il Circolo culturale Guglielmo Calarco- Coop. Vittorio Veneto, presenta “Quando mia madre indossò la maglietta di Franz Beckenbauer” di Francesco Pileggi, Rubbettino 2022. Conversa con l’autore Fabio Cuzzola, letture a cura di Cinzia Messina.

“Due giugno 1973, otto ragazzini su un albero di limoni aspettano di poter giocare una partita di calcio. Sono trascorsi tre anni dalla “partita del secolo”, Italia-Germania, la semifinale del campionato del mondo in Messico. Otto ragazzini, qualcosa in comune, una maglietta bianca e non solo quella. E può succedere che pezzi di mondo si arrampichino insieme a quei ragazzini su quell’albero di limoni. Persino Picasso con i Pink Floyd, Michelangelo e la sua Pietà.

Nel ’73 successe di tutto, attorno a quell’albero, come il tiro a sorte per chi dovesse tagliare un orecchio al nipote dell’uomo più ricco del mondo. E anche il sesso apparve su quell’albero come un terremoto, mentre uno di loro aspettava di realizzare il suo sogno: stringere la mano al “Kaiser” Franz Beckenbauer. La mano di quel tedesco dolorante durante la “partita del secolo”… quello che teneva la mano sul cuore“.

Francesco Pileggi è nato e vive in Calabria. Oltre che narratore è regista di teatro, film-maker, attore e sceneggiatore. Ha svolto le sue attività anche in Germania, dove ha vissuto per qualche anno con la famiglia, e in Etiopia dove ha condotto laboratori teatrali con bambini e adulti realizzando alcuni documentari.