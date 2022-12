Reggio Calabria, il 14 dicembre l’open day dell’I.C. “Galilei Pascoli”

10 Dicembre 2022 17:48

Mercoledì 14 dicembre dalle ore 16,00 alle ore 18,00 l’Istituto Comprensivo “Galilei – Pascoli” in Piazza Castello aprirà le sue porte alle famiglie per far conoscere la struttura e l’offerta formativa. La sezione sperimentale “Better English”, i laboratori di informatica e robotica, la sala lettura, la ricca biblioteca, l’aula artistica, il cortile all’ombra del Castello Aragonese, l’aula musica, il laboratorio stem… sono solo alcune delle opportunità che l’Istituto offre ai suoi alunni!

Empatia, inclusione, tradizione ed innovazione vi aspettano! Ad accogliere le famiglie ci saranno gli alunni, i docenti dell’Istituto ed il Dirigente Scolastico Avv. Lucia Zavettieri. Per prenotarsi compilare il link.