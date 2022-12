Reggio Calabria e l’identità dei Bronzi: l’evento di “Aspettando il Natale” organizzato dall’ACI | VIDEO

10 Dicembre 2022 13:35

Proseguono gli eventi dell’Automobile Club di Reggio Calabria dal nome “Aspettando il Natale”. Dopo la mostra d’arte di ieri, questa mattina si è tenuto l’incontro con il prof. Riccardo Partinico dedicato ai Bronzi di Riace e alla loro identità. “Identità che può essere solo un’ipotesi – le parole di Partinico a StrettoWeb – perché dopo 2.500 anni nessuno può dire chi siano. Il mio è uno studio anatomico che solo per una serie di coincidenze mi ha fatto pensare che una delle due statue sia Pericle e da qui ho potuto accostare anche Temistocle“.

“Abbiamo pensato di far conoscere anche un’altra ipotesi per quanto riguarda i Bronzi, ma non è tanto il sapere chi sono quanto far capire anche che non è stato fatto niente per il 50° Anniversario a livello nazionale e internazionale, se non cose piccole e per pochi intimi”. Così, invece, Carmelo Caridi, Presidente della Commissione Cultura e Turismo dell’ACI. A corredo dell’articolo tutte le foto di oggi e in basso le due video-interviste complete.