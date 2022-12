16 Dicembre 2022 11:01

Un grosso ramo è caduto questa notte sul Lungomare Falcomatà a Reggio Calabria. Per fortuna il crollo non ha causato danni o feriti essendosi verificato in un orario in cui non c’era gente presente sul posto però ha completamente intralciato il passaggio sulla via essendo caduto proprio al centro della carreggiata come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo.