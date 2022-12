Reggio Calabria, fuochi d’artificio a piazza Duomo per il Marocco in semifinale: “grazie ai reggini che festeggiano con noi all’insegna della fratellanza” | FOTO e VIDEO

10 Dicembre 2022 21:09

Dopo la storica vittoria di oggi pomeriggio contro il Portogallo, i tifosi del Marocco stanno celebrando in tutto il mondo la prima storica semifinale dei Mondiali di una Nazionale africana: un orgoglio enorme per la comunità marocchina che è tra le più grandi comunità al mondo per il boom dell’emigrazione dal Paese nord africano in età contemporanea. La festa è imponente vista la storicità dell’evento, che è finita in prima pagina su tutti i giornali di tutti i continenti: anche stavolta a Reggio Calabria i marocchini sono scesi in strada gremendo il centro storico con celebrazioni davvero grandiose.

Tra i marocchini in festa a Reggio ce ne sono tanti di seconda e terza generazione che con la loro gioia hanno contagiato gli amici reggini, anche loro in piazza a festeggiare. Decine di tifosi hanno gremito piazza Duomo con fuochi d’artificio, bandiere del Marocco e festeggiamenti ricchi di passione ma anche di rispetto per i luoghi, sotto gli occhi attenti delle forze dell’ordine che non sono mai dovute intervenire. Ai microfoni di StrettoWeb Hassan Elmazi, portavoce della comunità marocchina a Reggio Calabria, ha espresso felicità per la vittoria e ringraziato cittadini e autorità di Reggio Calabria “che ci hanno accompagnato e accolto dall’inizio della partita e stanno festeggiando con noi a piazza Duomo all’insegna della fratellanza e della convivenza pacifica. Adesso speriamo di vincere anche la prossima partita e, perché no, il Mondiale“.