Reggio Calabria, Giuseppe Camera tra i componenti della Commissione Speciale Politiche Giovanili

12 Dicembre 2022 18:24

Nel Decreto n° 56 a firma del Sindaco Metropolitano f.f. risulta anche il nome di Giuseppe Camera tra i 15 componenti della Commissione Speciale Politiche giovanili della Città Metropolitana di Reggio Calabria, quale organo consultivo che fornisce pareri e proposte su tematiche che interessano il mondo giovanile, che permane in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio metropolitano. Una lunga trafila nel Partito giovanile per Camera, tutt’ora Vice Coordinatore di Forza Italia Giovani per l’Area Metropolitana, praticante avvocato, già Rappresentante degli Studenti di Giurisprudenza presso l’Università Mediterranea, da sempre impegnato nel sociale e nella politica giovanile.

“La Città Metropolitana di Reggio Calabria intende promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione svolto dalle comunità giovanili attraverso il coinvolgimento in progetti di cittadinanza attiva e la loro partecipazione ai processi decisionali della vita democratica. Quale migliore figura se non Giuseppe Camera – dichiara il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale Federico Milia – giovane reggino di cui andare fieri, che darà un quid in più a tutta l’attività della commissione, da sempre arrivo nelle attività sociali e politiche sia nel suo quartiere di Condera che in tutta la città, non si poteva fare scelta migliore”. Il giovane Camera resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Metropolitano (pro tempore).