10 Dicembre 2022 22:02

Intervento del 118 questa sera sul centralissimo corso Garibaldi di Reggio Calabria, dove gli operatori sanitari a bordo di un’ambulanza sono intervenuti per soccorrere un giovane che aveva avuto un malore. Le sue condizioni non sono sembrate particolarmente gravi ma gli operatori dopo il primo intervento sul posto hanno deciso di trasportarlo in ospedale per ulteriori accertamenti.