Reggio Calabria, “Natale è condivisione”: una giornata di solidarietà per le donne in difficoltà | FOTO

30 Dicembre 2022 17:18

Il Natale è la festa per eccellenza della Famiglia. Ogni popolo ha le sue tradizioni, colori, profumi ma tutti sono accomunati dallo stesso sentimento di fraternità. La lontananza amplifica sentimenti e nostalgie soprattutto per le ospiti del SAI Integriamoci-Bagaladi e per le donne della Casa Accoglienza e del Centro Suor Castellini della Piccola Opera Papa Giovanni di Reggio Calabria.

Le beneficiarie e le donne, pur essendo di diversa nazionalità e religione, sono unite dal bisogno di essere accolte ed accettate, VISTE, per quello che sono state, sono e saranno. Consapevoli di quanto sopra scritto le diverse associazioni CISME, Associazione “Tra Noi Calabria”, Lo Scrigno di Giada e “Retesociale” hanno offerto nella data del 28 Dicembre, durante la mattinata, un momento in cui si è ricreata quell’atmosfera conviviale, di spensieratezza e familiarità, proprie del Natale; un momento in cui ognuno di loro si è potuto sentire “a casa”, al sicuro, a suo agio, dove riposare la mente e il cuore, mettere in ordine un po’ i pensieri, mettere insieme alcune “cose rotte lungo la strada”.

Le ospiti e i loro bambini sono stati rallegrati dallo spettacolo offerto dai Pagliacci Clandestini, che con i loro nasi rossi rendono speciale ogni momento. Il Natale è anche il momento dell’albero, dei doni attesi e dei biglietti in cui scrivere le cose che tutti i giorni è difficile dire; per la gioia di grandi e piccini l’Associazione “B.A.C.A.”, ha fatto arrivare un Babbo Natale versione “Biker” su due ruote, che con sorrisi e allegria ha ricevuto i più piccoli e consegnato tanti doni. A concludere la mattinata c’è stato anche un rinfresco offerto dalle associazioni organizzatrici.

Il progetto è stato un vero e proprio successo, un momento che ha richiamato i veri valori del Natale e ha regalato a partecipanti e ospiti una mattinata serena e piena di allegria. Sono queste iniziative che valorizzano il territorio e fanno vivere la magia del Natale.