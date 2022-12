Reggio Calabria, l’8 dicembre l’incontro per celebrare la “Festa della poesia”

7 Dicembre 2022 11:57

L’8 dicembre alle ore 18,00, presso l’auditorium “Zanotti Bianco”, in via Melacrino,34 (salita entrata vecchio ospedale), di Reggio Calabria, è stato organizzato un incontro, aperto a tutti i poeti del territorio, per celebrare la “Festa della poesia”. Con lo slogan “La poesia unisce i cuori ” i tanti scrittori in lingua e in lingua dialettale avranno modo di incontrarsi per conoscersi e ri-conoscersi al fine di trascorrere un pomeriggio all’insegna dei “palpiti poetici”, che in un momento storico particolare può contribuire ad alleviare le ansie presenti in ognuno di noi.

Un incontro tra persone che hanno la stessa visione della vita e cercano negli altri la genuina forma di conoscenza e amicizia sgombra dai condizionamenti che spesso portano a confliggere piuttosto che amare. L’ingresso è libero e, oltre alla partecipazione di poeti già affermati, l’evento è aperto a tutti coloro che intendono declamare una loro poesia o semplicemente assistere a una “festa” che apre i cuori ai sani sentimenti che sono alla base di una serena convivenza civile.