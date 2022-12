Reggio Calabria, il 17 dicembre l’esposizione della produzione tessile del progetto “Circ.O.Lo: Circolare Oltre L’Orizzonte”

14 Dicembre 2022 13:10

Sabato 17 dicembre, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso la sartoria sociale Soleinsieme, sita in via Possidonea n. 53/A, ci sarà l’esposizione della produzione tessile realizzata dalle beneficiarie del progetto “Circ.O.Lo: Circolare Oltre L’Orizzonte”. Ben 10 donne hanno avuto l’opportunità di intraprendere un percorso formativo in ambito sartoriale e di cimentarsi in una produzione di gadget e accessori, guidate da esperte sarte e tutor.

Il progetto ha offerto la possibilità di un approccio all’artigianato digitale, grazie alla collaborazione con Fablab, che ha formato le corsiste all’utilizzo della stampa 3d e, in generale, della tecnologia nell’ambito tessile. In questo percorso hanno dato un importante contributo anche gli allievi del corso grafica e comunicazione dell’ITT Panella-Vallauri, che, nell’ambito dei percorsi PTCO, hanno realizzato delle illustrazioni digitali rappresentanti gli elementi chiave del progetto: l’inclusione sociale, l’empowerment femminile, l’economia circolare.

A conclusione di questo ricco percorso formativo, sabato mattina, presso la sartoria, le beneficiarie avranno l’occasione di mostrare ai visitatori quanto acquisito in questi mesi, con dimostrazione pratiche della realizzazione di piccoli gadget e condivisione dell’esperienza vissuta. Il progetto è stato cofinanziato dall’Unione Europea-Fondo sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitana 2014-2022.