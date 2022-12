Reggio Calabria: Enzo Romeo presenta il suo libro “Last Christmas”

15 Dicembre 2022 15:13

Si terrà lunedì 19 dicembre p.v. alle ore 19 presso la Chiesa santa Maria d’Itria di Via Sbarre Centrali la presentazione del riuscitissimo libro “Last Christmas” del noto giornalista vaticanista di Rai2 Enzo Romeo. Il libro raccoglie le storie delle più belle e famose canzoni di

Natale narrata dagli stessi autori. È un vero e proprio viaggio tra le melodie natalizie più care e note della ricca e antica tradizione cristiana.

L’interessante evento culturale è stato organizzato dalla Commissione Socio-Politico-Culturale dell’Itria in collaborazione con l’Associazione “Incontriamoci Sempre” e vedrà la gradita presenza dello stesso autore che giungerà per l’occasione nella Città dello Stretto dalla capitale. A fare gli onori di casa il Parroco Mons. Giacomo D’anna e il Responsabile della suddetta Commissione Antonio Zavettieri.

Presente anche il Presidente dell’Associazione Pino Strati. Allieterà la manifestazione il Coro Polifonico Santa Maria dell’Itria, diretto dal

M.° Loredana Anghelone, che eseguirà alcuni brani natalizi descritti nel libro in oggetto. Al termine sarà la volta del M.° Alessandro Calcaramo che intratterrà la platea con alcuni brani natalizi della nostra tradizione popolare calabrese. Modererà l’intera serata il presentatore reggino Marco Mauro.