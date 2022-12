Reggio Calabria, la cascata del Waterfront è una palude: “verde speranza” che non c’è più | FOTO

6 Dicembre 2022 12:57

Il verde sarà anche il colore simbolo della speranza, ma a Reggio Calabria la speranza sembra ormai non essere più di casa. Come si può sperare in qualcosa, qualsiasi cosa, se uno dei più nuovi (in ordine temporale) e moderni simboli architettonici della città è abbandonato nel degrado più totale, sotto gli occhi di tutti e senza che nessuno muova un dito?

A causa della mancata manutenzione, la cascata del Waterfront somiglia a una palude. Eppure, si tratta di un’opera che ha visto la luce da poco più di un anno (maggio 2021) e rischia di finire nel triste oblio dell’indifferenza in cui versano molte bellezze architettoniche della città. Un esempio? A pochi passi c’è il Teatro dell’Arena Lido, ridotto a macerie in cui dimorano i senzatetto.

Il tutto in pieno centro città. Il Waterfront è una delle prime opere che i turisti che arrivano dal porto si trovano davanti, lo scenario è lo stesso che un cittadino indignato ha segnalato alla nostra redazione: sporcizia, presenza di alghe (che alimentano batteri e funghi) e l’acqua di un nauseante colore verde. La cosa più incredibile di tutte? Il fatto che se ne accorgano solo i cittadini.