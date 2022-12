Reggio Calabria: al via i nuovi Corsi di formazione gratuiti della Città Metropolitana

15 Dicembre 2022 17:34

Ai nastri di partenza i nuovi Corsi di formazione professionale gratuiti promossi dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. A darne notizia in una nota il Consigliere metropolitano con delega alla Formazione professionale Domenico Mantegna che ha sottolineato il lavoro messo in campo dal Settore Formazione guidato dal Dirigente Fortunato Battaglia. Sono in totale 18 i corsi attivati dall’Ente di Palazzo Alvaro che si svolgeranno presso le tre sedi dei centri di formazione professionale di Reggio Calabria, Laureana di Borrello e Siderno. La scadenza per l’iscrizione sarà il prossimo 26 dicembre. Le figure individuate per la formazione sono molteplici e variegate. Nello specifico sarà possibile candidarsi a frequentare i corsi di Tecnico delle produzioni sonore dal vivo, registrazione musicali, composizione e mixaggio di musiche ed effetti sonori utilizzati nei prodotti multimediali; tecnico della supervisione prevenzione e sorveglianza del patrimonio forestale e faunistico (guardia ecologica); assistente familiare; operatore per l’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e la preparazione e distribuzione di pietanze e bevande (addetto alla ristorazione); tecnico della progettazione e organizzazione di manifestazioni congressuali. Fiere e convegni (tecnico di organizzazioni e promozioni di eventi e congressi); operatore per l’informazione, accompagnamento e tutoraggio nei percorsi formativi e di orientamento e inserimento al lavoro ; estetista; operatore per la realizzazione e manutenzione di giardini; digital/web community manager; potatore innestatore; tecnico della gestione dell’ accoglienza ai passeggeri porti/diporti e dell’informazione e promozione dei servizi del porto turistico, porto passeggeri e del territorio locale; operatore per il montaggio finitura e manutenzione imbarcazioni da diporto; pizzaiolo; operatore per le attività di attrezzaggio delle macchine, di saldatura e di controllo di qualità dei processi di saldature; operatore per la preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli impianti elettrici; operatore per la conduzione di impianti di lavorazione e confezionamento di prodotti agroalimentari; tecnico della programmazione e dello sviluppo di siti internet e pagine web; tecnico delle attività di ideazione e gestione di attività, ricreative e culturali, organizzative del tempo libero ed accoglienza del cliente.

I candidati potranno presentare una sola domanda riferita ad un solo profilo professionale, scelto tra quelli disponibili. La domanda di iscrizione deve essere redatta utilizzando l’apposito modello disponibile sul portale istituzionale della Città Metropolitana e trasmessa allegando documento di identità al settore 5 Formazione Professionale presso il Servizio Protocollo Generale della Città Metropolitana o trasmessa a protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it entro il 26/12/2022. Ulteriori e più dettagliate informazioni sono disponibili sul portale istituzionale della Città Metropolitana www.cittametropolitana.rc.it.

“Siamo felici di poter presentare questa nuova opportunità per i nostri giovani – ha affermato il consigliere delegato Domenico Mantegna – come è possibile intuire leggendo la lista dei corsi c’è una specifica attenzione a figure professionali innovative che possano costituire uno strumento per l’inserimento professionale dei nostri giovani, ma anche un rinnovato interesse per alcune figure storicamente molto richieste sul nostro territorio. Credo sia un’offerta formativa ampia e qualificata, costruita ascoltando le istanze territoriali e la domanda occupazionale del nostro comprensorio. Spero che questi corsi possano essere una valida occasione di inserimento professionale. Me lo auguro per i nostri giovani e naturalmente per le nostre imprese che avranno modo di attingere ad un bacino professionale più strutturato e qualificato”.